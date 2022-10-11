خبير اقتصادي يحذر من تبعات «التلاعب بسعر الصرف».. وينتقد عدم تدخل «المركزي» لمواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، من خطورة «التلاعب بسعر الصرف»، معتبرًا أن تعديل سعر صرف الدينار العام 2020 وفر تمويلًا «غير محدود للحكومة»، تسبب في «تقاعسها» في جباية الموارد الأخرى بعيدًا عن إيرادات النفط، منتقدًا تخلي مصرف ليبيا المركزي عن مهامه الرئيسية المتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار ومحاربة التضخم.

وقال الشريف في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط»، مساء الإثنين: «عندما تشعر الحكومة بأن لديها مصدرًا غير محدود للتمويل فهي تتقاعس عن جباية الموارد الأخرى. وبالفعل فقط أهملت الحكومة جباية الموارد الأخرى لأنها تعتمد على إيرادات النفط وإمدادات المصرف المركزي»، محذرًا من مغبة استخدام سعر الصرف في أغراض تمويل الميزانية العامة للدولة.

وبعيدًا عن الإيرادات النفطية، أوضح الشريف أن تقارير الإيرادات والمصروفات الصادرة عن وزارة المالية والمصرف المركزي عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أظهرت أن قيمة الإيرادات الأخرى تمثل أقل من 1.5% من إجمالي الإيرادات العامة، ومضى قائلًا: «قطاع الاتصالات ورد 150 مليون دينار، فيما حقق فعليًا مليارات، ومن جملة بضائع مستوردة تقدر قيمتها بنحو 30 إلى 40 مليار دينار، لم تورد الجمارك للخزانة العامة سوى 170 مليونًا، وبالمثل يحقق المصرف المركزي أرباحًا بالمليارات فيما كانت حصيلته في الميزانية صفر».

إدريس الشريف: «المركزي» تخلى عن وظيفته في محاربة التضخم

واعتبر الخبير الاقتصادي أن مصرف ليبيا المركزي تخلى عن وظيفته الرئيسية المتمثلة في محاربة التضخم بعدم تدخله لمواجهة ما تعرض له الاقتصاد الليبي جراء الحرب في أوكرانيا وأزمة جائحة «كورونا» العالمية.

وقال: «المصارف في العالم مهمتها الأساسية تتمثل في المحافظة على استقرار أسعار السلع ومحاربة التضخم»، وأضاف: «العالم شهد أخيرًا موجة تضخم رهيبة، حيث زادت أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 30-50%، وبينما اتخذت المصارف في أرجاء العالم سياسات للحد من التضخم بقي مصرف ليبيا المركزي دون حراك».

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وأوضح الشريف أن المصرف المركزي كان عليه التضخم بوضع سياسات جديدة تتماشى مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تعديل سعر الصرف العام 2020 كان من المفترض أن يأتي ضمن حزمة اقتصادية شاملة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي بعد فقد الدينار 85% من قوته الشرائية وارتفاع معدلات التضخم ونقص النقد الأجنبي، موضحا أن سعر الصرف كان ينبغي أن يحدد عند 3.65 دينار وليس 4.50 دينار.

التعديل يجب ان يكون عند مستوى يستطيع المركزي الدفاع عنه

وقال إن تعديل سعر الصرف كان يجب أن يكون عند مستوى يستطيع المصرف المركزي الدفاع عنه في مقابل حجم الطلب الكبير على العملة الأجنبية نتيجة لأوضاع ليست اقتصادية فقط، مذكرا بإقرار رسم إضافي على العملة في العام 2018 وتحديد سعر الدولار عند 3.80 دينار خُفِض تدريجيًا حتى وصلت قيمة العملة الأميركية إلى 3.65 دينار وكان ينبغي أن يكون هذا هو السعر الجديد للعملة.

وأضاف الشريف: «مع تغيير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار من 1.30 دينار إلى 4.5 دينار بات هذا السعر يخدم الخزانة العامة كثيرا فهي تقوم ببيع دولارات نفط إلى المصرف المركزي.. فبدلا من أن يشتري المصرف الدينار بـ1.30 دينار بات يشتريه بـ4.5 دينار وأحيانا 5 دنانير.. وبعد أن كانت الخزانة تحقق 100 مليون دولار يوميًا من مبيعات النفط باتت الآن تبيعها بـ500 مليون دينار يوميا للمصرف المركزي لتحقق 15 مليار بالشهر الواحد حوالي 160 مليار في السنة».

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