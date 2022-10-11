رغم 15 مليار دينار نفقات.. مذكرة داخلية تحذر من «إفلاس» شركات النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت مذكرة داخلية في المؤسسة الوطنية للنفط من «الوضع المالي الحرج الذي تمر به الشركات الخدمية التابعة لقطاع النفط والغاز» واحتمال «إفلاس هذه الشركات»، وذلك بعد أقل من أسبوعين على صدور بيانات رسمية تفيد بإنفاق أكثر من 15 مليار دينار لصالح مؤسسة النفط منذ بداية العام الجاري.

وفي رسالة من مدير عام الشؤون المالية إلى أعضاء لجنـة الإدارة للمالية، وأعضاء مجلس الإدارة للمالية، وشركات التشغيل والتصنيع، اطلعت عليها «بوابة الوسط»، نبهت الرسالة إلى «تفاقم العجز النقدي لدى الشركات مما أدى إلى عدم قدرتها على أداء الأعمال المناطة بها بالشكل المطلوب نتيجة صعوبة الإيفاء بالتزاماتها المالية.

يشار إلى أن الشركات المملوكة للمؤسسة هي البريقة لتسويق النفط، وشمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي (ناجيكو)، وتقنية ليبيا للأعمال الهندسية، والجـوف للتقنية النفطية، ورأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، والزاوية لتكريـر النفط، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، والوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، والخليج العربي للنفط.

مسؤولية إفلاس شركات النفط والغاز

وطلبت الرسالة «بشكل عاجل سداد تلك الالتزامات وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في الخصوص»، وحمَّلت الرسالة المسؤولية لأعضاء لجنة الإدارة للمالية، ومجلس الإدارة للمالية «حال إفلاس الشركات المشار إليها أعلاه (لا قدر الله) نتيجة تقاعسهم عن السداد، وهذا استنادًا على قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل المبالغ النقدية (طلبات النقدية) والتي من ضمنها ديون تلك الشركات».

وحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي النفقات العامة للدولة خلال تسعة أشهر 70 مليارًا و87 مليونًا و356 ألفًا و131 دينارًا، من بينها 15 مليارًا و155 مليونًا و764 ألفًا و874 دينارًا خصصت كقيمة تمويل الترتيبات المالية الموقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط.