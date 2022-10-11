بالصور: تخريج الدفعة 23 لطلاب كلية الطب في جامعة سرت

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف مدرج بيت الحكمة بجامعة سرت، احتفال تخريج الدفعة الـ23 بكلية الطب البشري.

وتضمن الاحتفال، الذي عُقِد أمس الإثنين، فقرات فنية، وإلقاء قصيدة شعرية ألقاها الأستاذ بالكلية الدكتور حسين الكاسح، طالب فيها بالإسراع بتعيين الدفعة، إضافة إلى كلمات وتسجيلات مرئية تحدثت عن دور الجامعة في إعداد الكوادر العلمية في مختلف التخصصات.

وجرى تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ نظير جهودهم في تقديم العلم والمعرفة للطلاب، وتقديم شهادات التخرج للخريجين، وعددهم 45 شخصًا.

حضر الاحتفال رئيس الجامعة المكلف، الدكتور امحمد مفتاح الحسوني، وعميد الكلية المكلف الدكتور حبصة امشهر، وعدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكذا عدد من الموظفين وأهالي الخريجين وزملائهم.

تسليم شهادة التخرج لإحدى الخريجات.

تسليم شهادة التخرج لإحدى الخريجات.

الخريجات خلال الحفل.