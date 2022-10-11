الأسبوع الوبائي الأربعين: اكتشاف 7 إصابات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف سبع إصابات بفيروس «كورونا المستجد» بنسبة إيجابية 2%، خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ19 حالة في الأسبوع السابق وبنسبة إيجابية 4%.

وأوضح المركز، في التحديث الوبائي للأسبوع الوبائي الأربعين، أن عدد العينات المفحوصة هذا الأسبوع بلغ 338 عينة مقابل 447 عينة في الأسبوع السابق، في حين لم يجر التبليغ عن أية حالة وفاة.

عدد المطعمين ضد «كورونا»

وبلغ عدد المطعمين ضد «كورونا» بالجرعة الأولى مليونين و308 آلاف و724 شخصا، وبالجرعة الثانية مليونا و229 ألفا و888 شخصا، وبالجرعة التعزيزية 177 ألفا و468 شخصا.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض توصيات بخصوص انطلاق العام الدراسي الجديد «2022 - 2023». ودعا المركز، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» جميع الطلاب والمعلمين إلى استكمال أخذ جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد.