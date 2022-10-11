رصد انتشار حشرة البق في 35 مسكنا للعمالة الوافدة في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة شؤون الإصحاح البيئي في بلدية سوق الجمعة، رصد انتشار حشرة البق في 35 مسكنا وتجمعا للعمالة الوافدة في مناطق «الحشان، وزناتة، والحارات، وعقبة بن نافع، وعرادة» بالبلدية.

وقالت الإدارة إن مساكن العمال، وهم يحملون جنسيات أفريقية وآسيوية وعربية مختلفة، بها مخالفات بيئية وصحية عديدة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ودعت أصحاب العقارات المؤجرين للعمالة، إلى حصرهم بالتعاون مع مخاتير المحلات، وإخلاء التجمعات والمسكان غير الصحية، كما ستتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في هذا الإطار.

إغلاق مساجد بسبب حشرة البق

وتسبب انتشار حشرة البق في إغلاق مسجد أنس بن مالك وعدد من المساجد الأخرى في سوق الجمعة، وذلك في 19 سبتمبر الماضي.

وتبع ذلك تحديد أسباب انتشار الحشرة، حيث أعلنت إدارة الإصحاح البيئي إطلاق حملة لتقييم المساكن الخاصة بالعمالة، وذلك لمكافحة انتشار الحشرة.