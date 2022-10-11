«جهاز الردع»: تحويل مقر تشكيل مسلح في طرابلس إلى موقف سيارات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» إخلاء مقر أحد التشكيلات المسلحة، الواقع في وسط العاصمة طرابلس، وتعود ملكيته إلى مصلحة أملاك الدولة.

وبدورها، سلمت المصلحة المقر إلى مكتب مشروعات طرابلس بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية؛ لتنفيذ مشروع موقف سيارات وفضاء عام، وتسليمه لبلدية طرابلس حال الانتهاء الأعمال، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

تسليم عمارة سكنية إلى عائلة الغدامسي

وأشار البيان إلى تسليم عمارة سكنية بمنطقة الدهماني لورثة عائلة الغدامسي، «بعد أكثر من عشر سنوات ابتزاز واستغلال للمبنى من قبل تشكيلات مسلحة بالمنطقة».

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وأكد الجهاز استمراره في «حملة استرداد حقوق المواطنين وإرجاع الممتلكات للدولة».

عناصر تابعون لجهاز الردع

عمارة أعيدت إلى مالكيها بعدما كانت تحت سيطرة تشكيلات مسلحة.