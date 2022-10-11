مركز مكافحة الأمراض يصدر توصيات بخصوص عودة الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض توصيات بخصوص انطلاق العام الدراسي الجديد «2022 - 2023».

ودعا المركز، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، جميع الطلاب والمعلمين إلى استكمال أخذ جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد.

دعوة إلى الالتزام بغسل اليدين

وطالب بالتزام الطلاب والمعلمين بالبروتوكول الخاص بالوضع الوبائي من غسل اليدين ومسح الأسطح، كما دعاهم إلى البقاء في المنزل عند ملاحظة أعراض رئيسة للمرض والتي تتمثل في «ارتفاع درجة الحرارة، سعال، وصعوبة في التنفس».

- «الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

كما أوصى أولياء الأمور بتوعية أطفالهم من أجل تغطية الفم والأنف عند السعال، ووجه المعلمين بالحفاظ على تهوية جيدة للفصول، كما نصح الطلاب بعدم تبادل الأغراض الشخصية مثل «قوارير الماء والأكواب والملاعق».