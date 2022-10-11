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تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 01:00 مساء
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
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تراجع سعرا العملتين الأميركية والأوروبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار بشكل طفيف إلى 5.275 دينار مقابل 5.28 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط سعر اليورو إلى 5.13 دينار مقابل 5.16 دينار أمس، والجنيه الإسترليني الذي بيع بـ6.12 دينار.

استقرار الليرة والدينار التونسي والذهب
وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي على مستوى 1.65 دينار، واستقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 210 دنانير.

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