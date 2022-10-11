خبير إيطالي: تشكيل حكومة ثالثة يحل الانقسام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الخبير الإيطالي دانييلي روفينيتي إن الانقسام في ليبيا لا يمكن تجاوزه إلا بحل بديل، وهو «حكومة ثالثة» تحظى بـ«ثقة داخلية»، ويكون هدفها تحقيق الاستقرار والانتخابات.

وأضاف أن هذا الأمر «يمكن أن يضمن لروما مُحاورا» يمكن التفاهم معه و«قد يكون مفيدا بشكل خاص لليبيا، وبشكل عام لاستقرار البحر الأبيض المتوسط، وتطوره الجيوسياسي الذي اكتسب مركزية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا»، حسب تصريح إلى موقع «ديكود 39» الإيطالي.

العودة إلى ليبيا

ودعا روفينيتي الحكومة الإيطالية الجديدة إلى العودة في أقرب وقت ممكن إلى الملف الليبي، الذي أخذ منحى أكثر تعقيدا بعد «مواصلة تركيا لعبتها»، مشيرا في هذا الإطار إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ينوي استمرار دوره في ليبيا بالشكل نفسه الذي كان عليه منذ مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة في العام 2019.

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وأكد حاجة إيطاليا إلى حوار عميق مع ليبيا، ففي الوقت الذي تعزز فيه تركيا دورها في طرابلس، «يجب على روما خلق شكل أكثر فعالية من الحوار، رغم الإطار الليبي العام الفوضوي إلى حد ما»، لافتا إلى «رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلف من المجلس فتحي باشاغا لمذكرة التفاهم، باعتبارها باطلة، كما فعل المجلس الأعلى للدولة».

الحكومة الثالثة

وسبق أن أشار الخبير الإيطالي إلى طرح فكرة الحكومة الثالثة كمخرج وحيد للأزمة الليبية، وذلك في 11 أغسطس الماضي، متوقعا حينها خروج ليبيا من «الجمود السياسي» قبل بداية سبتمبر.

وعول روفينيتي في حينه على التهدئة في العلاقات المتبادلة بين القاهرة وأنقرة وقتها، لتحقيق اختراق في الملف، قائلا إن «العمل التركي - المصري قد يضفي شرعية على الحل الجديد، لأن عديد الفاعلين الليبيين يعتبرون البلدين مرجعية».