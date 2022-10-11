السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد سعر صرف الدولار إلى 5.04 دينار مقابل 5.02 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.88 دينار من 4.89 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.55 دينار مقابل 5.57 أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.34 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.37 دينار مقابل 1.36 دينار أمس، واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار.

وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.