«الأرصاد»: ضباب على الساحل من طرابلس إلى مصراتة ليلا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة الليلة، بسبب ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتكون جنوبية شرقية اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من طرابلس إلى مصراتة؛ لحدوث ضباب خفيف.