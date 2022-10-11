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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 11 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 09:35 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 11 أكتوبر 2022)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء في معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و35 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر غدا على بعض مناطق الساحل من طرابلس إلى مصراتة، والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة بسيطة غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على معظم المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية.

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