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وزارة العدل تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 12:18 صباحا
وزارة العدل تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
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شهدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس، احتفالية تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، بحضور نائب رئيس الجهاز ومدير معهد التدريب بالجهاز وبعض الضيوف والمدعوين من وزارة الداخلية، وأسر وأهالي الطلبة الخريجين.

ووجهت وزيرة العدل، خلال الحفل، كلمة شكرت فيها الجهود التي بذلتها رئاسة جهاز الشرطة القضائية وإدارة معهد التدريب بالجهاز بعد تلقيهما أوامرها في سبيل إنجاح هذه الدورة، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وزيرة العدل تطالب الخريجين بالالتزام بقواعد الشرطة القضائية
كما شددت الوزيرة على الأفراد الخريجين بضرورة الالتزام بقواعد الضبط والربط التي يتطلبها عمل الشرطة القضائية، واحترام القوانين المنظمة، والتشديد على احترام حقوق الإنسان.

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وشهد الحفل استعراضًا رمزيًا لكراديس الخريجين، وعرضًا للمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة، قبل أن يؤدي الخريجون قسم الولاء للوطن واحترام قانون حقوق الإنسان وخدمة العدالة وإنفاذ القانون، ثم توزيع شهادات التقدير والتخرج على الـ10 الأوائل، وبقية الدفعة من قبل وزير العدل.

وقالت وزارة العدل إن «تخريج هذه الدفعة يأتي لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم والتدريب على قواعد المهنة وتنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان للعمل ضمن جهاز الشرطة القضائية بعد تكوينهم بالمجال الأمني والقانوني، بما يؤهلهم للقيام بأعمالهم وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة».

جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
جانب من مشاركة الوزيرة حليمة عبدالرحمن في الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي جهاز الشرطة القضائية، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (وزارة العدل)
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