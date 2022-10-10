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شاهد في «وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبرى بين الحكومتين؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 11:23 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبرى بين الحكومتين؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 10 أكتوبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي برئاسته، وذلك بعد قرار مماثل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية
إزاء ذلك، طرح البرنامج تساؤلاً حول ما إذا كانت حرب اقتسام الشركات الكبري قد بدأت بين الحكومتين؟ وذلك بعدما ناقش مجلس النواب، وفي العاشر من مايو الماضي، مشروع قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية، واستدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون، وفق ما صرح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق آنذاك.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف، مع كل من: المحلل السياسي سعد الدينالي، ورئيس تحرير جريدة مال وأعمال إبراهيم السنوسي، والمهتم بالشأن العام عبدالله الديباني، والمتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار.

- باشاغا يعيد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي برئاسته
- «النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة بسرت
- مجلس الوزراء يعيد تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

صندوق الإنماء الاقتصادي
وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفق القرار رقم 352 لسنة 2021، هو «صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى استثمار أموال ما يعرف ببرنامج توزيع الثروة والمحافظ الاستثمارية من خلال الشركات القابضة والتابعة لها، التي يسهم في رأس مالها بقصد تنميتها، وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق عائدًا مناسبًا بموجب التشريعات النافذة».

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