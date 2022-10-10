مكتب النائب العام يؤكد لـ«بوابة الوسط» القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة.. وتحرير 159 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكيل النيابة بمكتب النائب العام علي زبيدة لـ«بوابة الوسط»، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة، بالإضافة إلى مداهمة خمسة مواقع لإيواء المهاجرين غير النظاميين، وتحرير 159 مهاجرًا، وضبط معدات وقوارب وأسلحة وأطقم نجاة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، ألقت الجهات الأمنية القبض على أحد المتهمين بقضية قارب المهاجرين بمدينة صبراتة الذي أسفر عن مقتل 15 مهاجرًا غير نظاميين.

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جاء ذلك بعد 72 ساعة من وقوع جريمة القتل الجماعي لمهاجرين غير نظاميين، كشفت التحقيقات المبدئية لمكتب النائب العام، عن وجود 11 جثة متفحمة من بين الجثث الـ15 على متن القارب، وبجوار مركب محترق يستخدم في تهريب المهاجرين، وفقما صرح وكيل النائب العام علي زبيدة، في مداخلة لبرنامج «هذا المساء» بقناة «الوسط (wtv)».