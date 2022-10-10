شاهد في برنامج «فلوسنا»: تغيير سعر الصرف.. حلم أم حقيقة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على ملف تغيير سعر الصرف، في ظل مراقبة التجار والاقتصاديين السعر الجديد، وسط غموض يخيم على السوق النقدية، في ظل خلافات سياسية فتحت الباب على انقسام اقتصادي.

وناقش البرنامج مع عدد من المحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الملف الشائك، في ظل الخلاف الذي يعصف بالسوق النقدية في ليبيا، متسائلًا عن فاعلية قرار «مركزي البيضاء» في ظل سيطرة المصرف في طرابلس على مقاليد الأمور.

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وأعاد قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء، الإثنين 4 أكتوبر، تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، الحديث عن انقسام المصرف مجددًا، خاصة بعدما سارعت إدارة المصرف في طرابلس إلى تأكيد استمرار العمل بسعر الصرف الحالي عند 0.1555 وحدة، حسب القرار الذي اتخذه في ديسمبر من العام قبل الماضي.

وفي ديسمبر من العام 2020، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي «الموحد» تعديل سعر صرف الدينار الواحد ليصبح 0.1555 من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، منذ الثالث من يناير 2021، «على أن يسري السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية»، قبل أن يظهر الانقسام مجددًا.

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