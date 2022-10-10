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شاهد في «اقتصاد بلس»: «الكهرباء» تتعهد بصيف من دون طرح الأحمال خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 08:13 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: «الكهرباء» تتعهد بصيف من دون طرح الأحمال خلال 2023
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين 10 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على أزمة الكهرباء في ضوء تعهد الشركة العامة بصيف بدون طرح الأحمال خلال 2023، في ظل خططها المعدة مسبقًا لتنفيذ مشروعات سواء جديدة أو صيانة محطات حالية.

ونقلت صحيفة «صدى» الاقتصادية معلومات عن الشركة يفيد بأنَّها تهدف لصيانة أكثر من 21 عمرة قبل صيف 2023، من خلال عقود مع شركات أجنبية جرى تجهيزها وتحتاج لتعزيز مالي، لافتة إلى أن شركة الكهرباء تخطط لتركيب أكثر من مليون عداد ذكي للدفع المسبق مما يسهل على المستهلكين.

- ديوان المحاسبة: تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 16 مليار دينار خلال 2021
- «نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

وفي تقريره السنوي عن العام 2021، قال ديوان المحاسبة إن تعاقدات الشركة العامة للكهرباء خلال 2021 تجاوزت 16 مليار دينار، في حين يزيد إجمالي العقود المبرمة منذ العام 2001 وحتى 2021 على 35 مليار دينار.

وتشهد أنحاء البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وهو ما يثير استياء شعبيا، خاصة في ظل إقرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أسعارًا جديدة لاستهلاك الكهرباء.

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