Atwasat

الجزائر تؤكد «توافق الرؤى» مع فرنسا بشأن الملف الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 10 أكتوبر 2022, 07:42 مساء
الجزائر تؤكد «توافق الرؤى» مع فرنسا بشأن الملف الليبي
رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن في الجزائر، الإثنين، 9 أكتوبر 2022 (الإنرتنت)
alwasat radio

أعلن رئيس الحكومة الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، توافقًا في الرؤى مع فرنسا في عدة مسائل من بينها الملف الليبي.

جاءت تصريحات بن عبدالرحمان عقب مشاورات أجراها مع نظيرته الفرنسية، إليزابيث بورن، التي تزور الجزائر يومي الأحد والإثنين. وقال رئيس الحكومة الجزائري: «هناك توافق في الرؤى بين الجزائر وفرنسا بشأن الملف الليبي والوضع بمنطقة الساحل ومحاربة الإرهاب والتطرف»، داعيًا إلى إعادة الحوار مع فرنسا بشأن تنقل الأشخاص والهجرة.

- بعدما فقدت موطئ قدمها في ليبيا ومالي.. رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر لفتح «صفحة جديدة»

وترأس رئيسا الحكومة اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين الجزائر وباريس بحضور 16 وزيرًا فرنسيًا، وأفضت إلى توقيع 12 نصًا تضمنت «إعلانات نوايا» حول العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة، فضلًا عن اتفاقية شراكة في المجال الزراعي ومذكرة اتفاق حول الشركات الناشئة.

ورغم تأكيد رئيس الحكومة الجزائرية توافقهما بخصوص ليبيا، لكنه لم يذكر محاور التفاهمات المشتركة، خاصة أن الجزائر تعترف صراحة بشرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في حين تدعم باريس الحكومة المكلفة من طرف مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهيّة

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهيّة
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
«هنا ليبيا»:

«هنا ليبيا»:
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير السليم

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات في سورية

رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات ...
علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر

علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»

بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»
كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»

كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»
الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود

الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا

المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي

فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»

بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها

خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها
«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»

«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»
«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية

«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية
شاهد في «هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة

شاهد في «هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجلس الرئاسي يشدد على ضرورة كشف المتورطين بقتل المهاجرين في صبراتة
المجلس الرئاسي يشدد على ضرورة كشف المتورطين بقتل المهاجرين في ...
حكومة الوحدة تعلق على تصريحات شكري وديندياس بشأن مذكرة التفاهم مع تركيا
حكومة الوحدة تعلق على تصريحات شكري وديندياس بشأن مذكرة التفاهم مع...
.ارتفاع ملحوظ في أسعار المستلزمات المدرسية ببني وليد
.ارتفاع ملحوظ في أسعار المستلزمات المدرسية ببني وليد
الجزائر تؤكد «توافق الرؤى» مع فرنسا بشأن الملف الليبي
الجزائر تؤكد «توافق الرؤى» مع فرنسا بشأن الملف الليبي
حكومة باشاغا تحتفل بالذكرى 58 لتوحيد جهاز الشرطة لأقاليم ليبيا الثلاثة
حكومة باشاغا تحتفل بالذكرى 58 لتوحيد جهاز الشرطة لأقاليم ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
«الرئاسي» يبحث مع وزيرة العدل أوضاع السجناء وملف حقوق الإنسان
«الرئاسي» يبحث مع وزيرة العدل أوضاع السجناء وملف حقوق ......
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق...
شاهد في «اقتصاد بلس»: «الكهرباء» تتعهد بصيف من دون طرح الأحمال خلال 2023
شاهد في «اقتصاد بلس»: «الكهرباء» تتعهد بصيف من دون طرح ......
حكومة باشاغا تحتفل بالذكرى 58 لتوحيد جهاز الشرطة لأقاليم ليبيا الثلاثة
حكومة باشاغا تحتفل بالذكرى 58 لتوحيد جهاز الشرطة لأقاليم ......
الجزائر تؤكد «توافق الرؤى» مع فرنسا بشأن الملف الليبي
الجزائر تؤكد «توافق الرؤى» مع فرنسا بشأن الملف الليبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط