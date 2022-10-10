.ارتفاع ملحوظ في أسعار المستلزمات المدرسية ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

شهدت أسعار الحقائب والمستلزمات المدرسية في أسواق مدينة بني وليد ارتفاعًا ملحوظًا مع تأخر وورد المرتبات ونقص توفر السيولة في المصارف العاملة في المدينة، وذلك قبل أسبوع من بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 المقرر الأحد المقبل، 16 أكتوبر الجاري.

وقال عدد من أولياء الأمور التقتهم «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن هناك «ارتفاعًا جنونيًا» في أسعار المستلزمات المدرسية، وإنهم يعانون أوضاعًا مادية صعبة، مطالبين بضرورة قيام الجهات الأمنية والرقابية بمتابعة الأسعار وتوحيدها ومراقبة المكتبات ومحال بيع المستلزمات المدرسية.

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وذكر أولياء الأمور أن هناك زيادة كبيرة شهدتها أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية، حيث ارتفعت الأسعار عن العام السابق فى الكراسات بنسبة 50%، وارتفعت الحقائب المدرسية نحو 30%، ما زاد من الأعباء المعيشية.

وبلغ سعر الحقائب 50 دينارًا، وسعر الكراسة الواحدة دينارًا واحدًا، فيما تنوعت أسعار الأقلام من 50 قرشًا إلى 75 قرشًا.

حقائب ومستلزمات مدرسية في أسواق بني وليد. (الإنترنت)

حقائب ومستلزمات مدرسية في أسواق بني وليد. (الإنترنت)

حقائب ومستلزمات مدرسية في أسواق بني وليد. (الإنترنت)