المجلس الرئاسي يشدد على ضرورة كشف المتورطين بقتل المهاجرين في صبراتة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

شدد المجلس الرئاسي على ضرورة كشف ملابسات قضية مقتل عدد من المهاجرين غير النظاميين في مدينة صبراتة «ومعرفة أسماء المتورطين في هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن، وإحالة الجناة للجهات المختصة» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، بشأن مقتل عدد من المهاجرين غير النظاميين في مدينة صبراتة.

وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعمداء بلديات ومديرو أمن صبراتة والزاوية وصرمان وزوارة.

محاربة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع جرى خلاله بحث سبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن، خاصة أمن الحدود البحرية لمنع حركة المهاجرين غير النظاميين عبر البحر، وقطع جميع الطرق على تجار البشر في المناطق التي تنشط فيها ظاهرة تهريب البشر، وتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف.

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وعثر يوم الجمعة الماضي على جثامين 15 مهاجرًا محترقة على متن، وبجوار، قارب بشاطئ مدينة صبراتة، انتشلها متطوعون من فرع جمعية الهلال الأحمر في صبراتة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المدينة.

ولقي الحادث إدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي دعت جميعها السلطات الليبية إلى محاسبة المتورطين في الحادث، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر والمهربين في ليبيا.

ضبط أحد المتهمين بقضية قتل المهاجرين في صبراتة

قال مصدر بمكتب النائب العام لـ«بوابة الوسط»، إن الجهات الأمنية ألقت القبض، اليوم الإثنين، على أحد المتهمين بقضية حرق قارب المهاجرين بمدينة صبراتة، الذي أسفر عن مقتل 15 مهاجرًا غير نظاميين.

وكشفت التحقيقات المبدئية، التي أجراها مكتب النائب العام الصديق الصور، أن 11 جثة متفحمة جرى العثور عليها من بين الجثث الـ15 على متن القارب، وبجوار مركب محترق يستخدم في تهريب المهاجرين، وأن المركب وضحاياه تعرضوا للرماية عمدًا، نتيجة خلاف بين عصابتي التهريب، وفقما صرح وكيل النائب العام علي زبيدة، في مداخلة لبرنامج «هذا المساء» بقناة «الوسط (wtv)».

وقال زبيدة إن «القضية طور التحقيق»، مشيرًا إلى أوامر صدرت إلى مديرية أمن صبراتة وقوة دعم مديريات الأمن بالقبض على 4 أشخاص متهمين، من بينهم شخصيات ليبية.

اجتماع المجلس الرئاسي مع الأجهزة الأمنية، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المجلس الرئاسي مع الأجهزة الأمنية، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المجلس الرئاسي مع الأجهزة الأمنية، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المجلس الرئاسي مع الأجهزة الأمنية، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)