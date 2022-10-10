ضبط 21 متسولا من الوافدين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، ضبط 21 متسولًا من الوافدين خلال حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول في شوارع العاصمة ومنطقة طرابلس الكبرى.

وقالت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الحملة يشارك فيها أقسام الشرطة النسائية والنجدة ووحدة المهام الخاصة وأعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس.

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وأوضحت المديرية أن هذه الحملة «تقضي بضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن الكريم، وذلك بعد ازدياد عدد المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًا».

شرطيات رفقة عدد من المتسولات المقبوض عليهن. (مديرية أمن طرابلس)

شرطيات رفقة عدد من المتسولات المقبوض عليهن. (مديرية أمن طرابلس)

شرطيات رفقة عدد من المتسولات المقبوض عليهن. (مديرية أمن طرابلس)