Atwasat

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 10 أكتوبر 2022, 04:59 مساء
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن أغلب المهاجرين غير النظاميين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على أزمة اللاجئين.

ودعا فيليبو غراندي إلى عدم التضحية بالمساعدات الإنسانية من أجل التقشف، مبينًا أن الحرب في أوكرانيا أثرت على أزمات أخرى، فبعد إجرائهم تحليلًا ماليًا لعمليات الأمم المتحدة في يونيو تبين أن 12 منها كانت ضعيفة التمويل في العام 2022.

القرن الأفريقي والساحل أكبر مصدر للهجرة إلى أوروبا من أفريقيا
وقال الدبلوماسي الإيطالي في مقابلة مع موقع «وست فرنس» الفرنسي، اليوم الإثنين على هامش زيارته إلى باريس، إن منطقتي «القرن الأفريقي والساحل» تمثلان مصدر «قلق كبير» بالنسبة للهيئة الأممية؛ لأن «هذه أزمات إنسانية لها بُعد قوي يتمثل في النزوح القسري والصراع وتأثير تغير المناخ، وهو ما يخلق أزمات معقدة للغاية»، حيث «غالبًا ما يأتي الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا عبر ليبيا من هاتين المنطقتين».

- النيابة العامة تعلن القبض على أحد المتهمين بحرق قارب المهاجرين في صبراتة
- النيابة العامة لقناة «الوسط»: محاكمة المتهم في مجزرة مزدة العام 2020
- مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين

ويعتقد غراندي أنه «إذا لم ننجح في حل الأسباب الجذرية لهذه الأزمات، فسيظل لدينا دائمًا المزيد من هذه النزوح نحو الدول الغنية».

تحويل بلدين مجاورين لليبيا إلى مناطق لصد الهجرة
وأكد المفوض الأممي رغبتهم في تحويل بلدين مجاورين لليبيا إلى مناطق لصد الهجرة، مثل تشاد والنيجر، منبهًا إلى أن «الوضع في منطقة الساحل مقلق للغاية. في حين أن بلدًا مستقرًا نسبيًا مثل النيجر يمكن العمل فيه، وهناك دولتان فوضويتان أيضًا تقريبًا، حيث وصول المساعدات الإنسانية خطير وصعب، وهما بوركينا فاسو ومالي».

ومنذ بداية العام 2022، جرى اعتراض 14157 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة الإثنين الماضي. قالت فيه المنظمة إن ما لا يقل عن 216 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور، فيما لا يزال 724 شخصًا مفقودين ويُرجح أنهم توفوا.

ويقف وراء انتعاش الهجرة غير النظامية عصابات تخصصت في نقل اللاجئين عبر الصحراء الأفريقية الكبرى وصولًا إلى الساحل الليبي، وهناك يجري الترتيب لرحلات محفوفة بالمخاطر عبر قوارب متهالكة إلى السواحل الأوروبية ما يؤدي لغرقهم.

القبض على 5 أشخاص في قضية مقتل 15 مهاجرًا في صبراتة
يأتي ذلك في وقت لا تزال حادثة صبراتة ( 75 كلم غرب طرابلس)، التي راح ضحيتها 15 مهاجرًا غير نظاميين، وُجدت جثثهم محترقة على شواطئ المدينة تثير العديد من ردود الفعل المحلية والدولية الغاضبة.

وفي آخر التطورات، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عبدالمنعم العربي، فتح تحقيق قضائي، مؤكدًا أن «مديرية الأمن في المدينة ضبطت خمسة أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية يعتقد بأن لديهم معلومات عن ملابسات الحادثة»، إضافة إلى «وجود 6 مهاجرين يحملون الجنسية البنغالية من الناجين خلال هذه العملية يتم إسعافهم من قبل الفرق الطبية».

وحسب مصادر محلية فإن «هؤلاء المهاجرين غير النظاميين قتلوا رميًا بالرصاص، بسبب خلاف بين اثنين من المهربين حول الأموال، دفع بأحدهما إلى إطلاق النار على المهاجرين الـ15 وقتلهم، ثم إضرام النار في القارب الذي كانوا على متنه، ليحترقوا جميعًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»

كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»
الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود

الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا

المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي

فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»

بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها

خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها
«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»

«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»
«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية

«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية
شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي

شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي
تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا

تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا
«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة

(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تواصل أعمال صيانة خط المياه المغذي للبريقة
تواصل أعمال صيانة خط المياه المغذي للبريقة
اللافي والمنقوش يبحثان آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات
اللافي والمنقوش يبحثان آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات
النيابة العامة لقناة «الوسط»: محاكمة المتهم في مجزرة مزدة العام 2020
النيابة العامة لقناة «الوسط»: محاكمة المتهم في مجزرة مزدة العام ...
مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين
مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين
النيابة العامة تعلن القبض على أحد المتهمين بحرق قارب المهاجرين في صبراتة
النيابة العامة تعلن القبض على أحد المتهمين بحرق قارب المهاجرين في...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
ضبط 21 متسولا من الوافدين في طرابلس
ضبط 21 متسولا من الوافدين في طرابلس...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا ......
المنقوش تؤكد استعداد حكومة الوحدة للتعاون مع الحكومة الإيطالية جديدة
المنقوش تؤكد استعداد حكومة الوحدة للتعاون مع الحكومة ......
النيابة العامة تعلن القبض على أحد المتهمين بحرق قارب المهاجرين في صبراتة
النيابة العامة تعلن القبض على أحد المتهمين بحرق قارب ......
مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين
مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط