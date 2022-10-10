المنقوش تؤكد استعداد حكومة الوحدة للتعاون مع الحكومة الإيطالية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، استعداد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للتعاون مع الحكومة الإيطالية الجديدة وبناء علاقات ومصالح مشتركة تخدم البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد المنقوش خلال لقائها، اليوم الإثنين، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس.

التطورات السياسية في ليبيا

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن لقاء المنقوش والسفير الإيطالي خُصِّص لمناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد.

وأكدت المنقوش، خلال اللقاء، «البدء الفعلي في خطوات تمهيد الاستقرار السياسي وصولًا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم، تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتُجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي».

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المنقوش تؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين ليبيا وإيطاليا

وهنأت المنقوش السفير الإيطالي، على الحكومة الجديدة لبلاده، مؤكدة استعداد حكومة الوحدة الوطنية للتعاون معها، وبناء علاقات ومصالح مشتركة تخدم البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة.

كما ثمنت المنقوش «دور الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكًا رئيسيًا لليبيا اقتصاديًا وسياسيًا وتاريخيًا، والعلاقة المميزة الثمينة التي تجمع بين ليبيا وإيطاليا»، مؤكدة كذلك «أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات قوية اقتصاديًا وسياسيًا».

وأضافت وزارة الخارجية أن السفير الإيطالي أعرب من جانبه عن دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصولًا لتحقيق الانتخابات الوطنية «وفق قاعدة دستورية صحيحة»، موضحًا أن استقرار ليبيا «أمر أساسي ومهم؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط».