اللافي والمنقوش يبحثان آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش آلية تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات في الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش والكوني لمناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

تذليل الصعوبات التي تواجه الجاليات الليبية

بحث الاجتماع سبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجاليات الليبية، وتسهيل كافة الإجراءات لها، والعمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تحديد السفارة الليبية في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل، موعدًا لفتح منظومة الحجز لإصدار الجوازات، على ما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.