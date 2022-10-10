تواصل أعمال صيانة خط المياه المغذي للبريقة

القاهرة - بوابة الوسط

واصل فريق الصيانة بالشركة العامة للمياه أعمال إصلاح خط المياه المغذي لمدينة بريقة وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وانضم للجهود فريق الصيانة والتشغيل بخزانة الموازنة أجدابيا؛ لتسريع الأعمال، وذلك في ظل «قلة الإمكانات اللوجستية والفنية»، حسب بيان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس الأحد.

وتوقع الجهاز الانتهاء من الإصلاحات، وفتح صمام التغذية الخاص بالخط مساء اليوم الإثنين.

اعتداء على خط المياه المغذي للبريقة

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، وقوع اعتداء على الخط بغرض تركيب وصلة غير شرعية.

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وأدى الاعتداء إلى تسرب كميات كبيرة من المياه، وانقطاعها عن كامل المدينة، وفق الساعدي، الذي أشار إلى أن تلك الواقعة هي الخامسة من نوعها خلال 20 يوما فقط.

ودعا الساعدي «جميع الجهات الأمنية إلى تأمين جهاز النهر لوقف عمليات الاعتداء عليه»، مطالبا «بتفعيل القرار رقم 7 لسنة 2021، الذي ينص على تجريم كل من يعتدي على الجهاز».

جانب من أعمال الإصلاح.

بركة مياه ناتجة عن التسرب بالخط.