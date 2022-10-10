افتتاح فرع مصرف التضامن في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

افتتح مدير عام مصرف التضامن، مهند أسامة الأبيرش، الإثنين، فرع المصرف في مدينة سرت.

جاء ذلك في احتفالية بحضور عضو مجلس إدارة المصرف أحمد الحمروني، ومدير الفرع فوزي عامر، وعميد المجلس البلدي مختار المعداني، ومراقب الاقتصاد بسرت حسن عون الله، ورئيس جامعة سرت المكلف، وعدد من الحكماء والأعيان ومدراء فروع مصارف «التجارة والتنمية، وشمال أفريقيا، والوحدة»، ووكيل ديوان بلدية سرت.

وقص شريط الافتتاح، وتفقد الحضور أروقة المصرف، حيث دعا الأبيرش كل المؤسسات والجهات والأفراد في سرت إلى الانضمام كعملاء لدى الفرع، والاستفادة من خدماته المصرفية الإلكترونية، حيث سيكون مساندا لباقي مصارف المدينة.

افتتاح المصرف.