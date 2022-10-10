ضبط متهم ارتكب جريمة قتل بالخطأ في 2014 بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة الحي الصناعي بالعاصمة طرابلس متهما بارتكاب جريمة «قتل بالخطأ» في 11 يوليو العام 2014.

وأطلق المتهم النار بسلاح ناري نوع «كلاشنكوف» على القتيل خلال مشاجرة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

المتوفى لم يكن طرفا في المشاجرة

ولم يكن المتوفى أحد أطراف المشاجرة، وإنما كان يسعى إلى فض النزاع، حيث أصيب بطلق ناري من الجاني، ليتوفى في الحال.

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واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أُحيل إلى النيابة العامة.