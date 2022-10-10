الدبيبة يهنئ أوائل الثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة طلاب الثانوية العامة الحاصلين على التراتيب الأولى في الشهادة الثانوية العامة.

وقال الدبيبة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبارك لأبنائي المتحصلين على التراتيب الأولى في الشهادة الثانوية وهم: عائشة عمران (أدبي)، وفاطمة العباني (علمي)، وفاطمة أبوراوي (ديني)، وصفوان طابون (ديني)».

وأضاف الدبيبة «أهنئ كل أبنائي الذين نجحوا ونسبتهم (59.56%)، متمنيا لهم التوفيق، وأشد على أبنائي الذين لم يوفقوا لبذل مزيد الجهد».

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اعتماد نتائج الثانوية العامة.. ونسبة النجاح 59.56%

واعتمدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق الإثنين، نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي «2021-2022». جاء الإعلان في مؤتمر لوزير التعليم، موسى المقريف، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المقريف إن الطلاب حصلوا على الدرجات كاملة في الأسئلة التي كانت بها خطأ أو خارج المنهج في جميع امتحانات المرحلة.