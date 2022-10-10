استقرار الدولار واليورو وانخفاض الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وحافظ سعر صرف الدولار على مستوى 5.02 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. واستقر اليورو عند 4.89 دينار، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.57 مقابل 5.67 دينار الأحد.