استقرار الدولار واليورو وانخفاض الإسترليني في السوق الرسمية...

استقرت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وحافظ سعر صرف الدولار على مستوى 5.02 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. واستقر اليورو عند 4.89 دينار، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.57 مقابل 5.67 دينار الأحد.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
واستقر سعر الريال السعودي عند 1.33 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار. وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
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