«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه الليلة وصباح الغد على زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، وتكون شمالية على ساحل شحات اليوم، وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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