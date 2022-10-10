«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه الليلة وصباح الغد على زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.