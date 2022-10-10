اللافي يبحث مع الخرماني إجراءات تأمين المواقع النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد عبد الرزاق الخرماني، إجراءات تأمين المواقع النفطية.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي على «فيسبوك»، بأن الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، تطرق إلى بحث سير العمل في تأمين المواقع النفطية وسبل تطوير أداء منتسبي الجهاز.

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وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، تناول إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول والموانئ، واستمرار انتاج النفط وتصديره وفق القوانين والآليات المعمول بها.

وفي 8 سبتمبر الماضي، تسلم العميد عبدالرزاق محمد الخرماني، مهام عمله رئيسًا لجهاز حرس المنشآت النفطية خلفا للرئيس السابق للجهاز اللواء علي الذيب، وفق قرار لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.