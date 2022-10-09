شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هل تحولت الشرطة إلى رعاية الجريمة بدل محاربتها؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، نقاشاً حول فاعلية جهاز الشركة، بالتزامن مع الذكرى الـ58 ليوم توحيدها بأقاليم ليبيا (برقة وفزان، وطرابلس) في الثامن من أكتوبر العام 1964.

وخلال الساعات الماضيةأحيت أنحاء البلاد الذكرى من خلال احتفالات رسمية عديدة، شهدت عروضا شرطيا، وكلمات ألقاها مسؤولون، حثوا خلالها على ضرورة دعم القطاع الشرطي، في سياق محاولات تجاوز الأزمة السياسية الحالية.

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ويناقش البرنامج دور الشرطة التي يفترض أن تكون محاربة للجريمة، في حين تواجه انتقادات بتسييسها تارة أو تعاونها مع الشبكات الإجرامية تارة أخرى. وخلال الفترة الماضية رصدت تقارير دولية تزايد جرائم القتل في المدن الليبية، وهو ما أرجعه مراقبون إلى عدم التعامل بحزم مع مرتكبي تلك الجرائم، مع وجود 20 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج الإطار الرسمي.

ورصد تقرير الشبكة الليبية لمناهظة التعذيب تورط جهات عديدة ومجموعات مسلحة بكافة مناطق البلاد، في جرائم قتل خارج نطاق القانون، والتي تشمل القصف العشوائي على المواقع السكانية، والإعدام في مراكز الاحتجاز، وجثث جرى العثور عليها في مواقع النفيات، حيث قتل 487 شخصا بين يناير 2020 ومارس 2022، من بينها 11 جثة عثر عليها في مقابر ترهونة.

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