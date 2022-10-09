أسامة حماد يكلِّف مديرا عاما جديدا لمصلحة الجمارك

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، قراره رقم (29) لسنة 2022 الذي كلف بموجبه عضو حرس الجمارك اللواء عادل عبدالعاطي محمد مفتاح بمهام مدير عام مصلحة الجمارك، وفق نص القرار الذي نشره المكتب الإعلامي للحكومة، اليوم الأحد.

يأتي ذلك ضمن سلسلة قرارات أصدرتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشأن المؤسسات والجهات العامة التابعة لها والتي شملت أيضًا إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2022.

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ويضم مجلس الأمناء الجديد المشكل من قبل الحكومة المكلفة من مجلس النواب كلًا من فتحي باشاغا رئيسًا لمجلس الأمناء وعضوية كل من نائبه سالم الزادمة ووزير التخطيط والمالية ووزير العمل والتأهيل ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون المرأة.