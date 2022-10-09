باشاغا يتابع مع نوابه أداء الوزارات ولجان إدارة الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الأحد اجتماعًا مع نوابه خُصِّص لمتابعة أداء الوزارات ولجان إدارة الأزمة ونتائج أعمالها، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، نواب رئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، والغربية، خالد الأسطى، والجنوبية سالم الزادمة، بصفاتهم كرؤساء للجان إدارة الأزمة.

باشاغا يصدر مجموعة قرارات ويحيلها للتنفيذ

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع جرى خلاله «بحث تنفيذ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث المنعقد في الثاني من أكتوبر الجاري، ومتابعة أداء الوزارات ولجان إدارة الأزمة ونتائج أعمالها»، مشيرا إلى أن باشاغا «أصدر مجموعة من القرارات وأحالها للجهات المختصة لتنفيذها» دون توضيح ماهيتها.

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ويأتي الاجتماع عقب عودة باشاغا من تونس التي زارها لأيام حيث التقى هناك السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال وسفير ألمانيا ميخائيل أونماخت ومبعوثها الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، بالإضافة إلى الممثل الخاص الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وخلال فترة غيابه، كلف باشاغا نائبه عن المنطقة الشرقية علي فرج القطراني، بمهامه وصلاحياته اعتبارًا من 5 أكتوبر إلى حين عودته من السفر. دون أن يحدد وجهته الخارجية في كتابه بشأن تكليف القطراني بمهامه طوال فترة غيابه.