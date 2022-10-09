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بوشاح يطلع زينينغا على مواد القاعدة الدستورية التي اعتمدها مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 07:53 مساء
بوشاح يطلع زينينغا على مواد القاعدة الدستورية التي اعتمدها مجلس الدولة
لقاء بوشاح مع زينينغا، الأحد 9 أكتوبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)
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أطلع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا، «على المواد التي جرى التصويت عليها من قبل المجلس واعتمادها» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء بوشاح مع زينينغا الذي جرى اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس جرى خلاله التطرق «إلى سبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين المجلسيْن» في إشارة إلى مجلس النواب.

آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية
وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد و«آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- المنفي ومختار يناقشان آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية
- «وال»: المجلس الأعلى للدولة لم يفرغ من إعداد القاعدة الدستورية
- مجلس الدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع «النواب»

وبينما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في 26 سبتمبر تصويت أعضاء المجلس على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب، بعد استعراضها مادة مادة خلال الجلسة 79 للمجلس، نفى مصدر من ديوان المجلس استكمال عملية التصويت

مجلس الدولة يؤجل دراسة مواد القاعدة الدستورية
ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن مصادر بديوان المجلس الأعلى للدولة الأربعاء الماضي أن المجلس أجّل مواصلة دراسة مواد القاعدة الدستورية والتصويت عليها إلى جلساته المقبلة، مشيرة إلى أن المجلس «لم يفرغ بعد من إعداد القاعدة الدستورية».

ولم يقدم المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي تفاصيل أخرى بشأن مواد القاعدة الدستورية، التي لم يتمكن المجلس من التوافق بشأنها مع مجلس النواب من أجل التمهيد للعملية الانتخابية التي جرى تعليقها في ديسمبر 2021.

وأدى غياب التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، إلى تصعيد الأزمة السياسية مجددًا وعودة الانقسام الحكومي بعد توجه مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

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