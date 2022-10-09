بعدما فقدت موطئ قدمها في ليبيا ومالي.. رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر لفتح «صفحة جديدة»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

بدأت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن زيارة رسمية إلى الجزائر مصحوبة بما يقارب نصف أعضاء طاقمها الوزاري في محاولة لإعادة إطلاق الشراكة بين البلدين، بعدما شهدت باريس على تراجع حضورها في بلدان أفريقيا خاصة في ليبيا ومالي.

وبعد أقل من شهرين من الجولة الرسمية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، أرسل رئيس حكومته كأول زيارة أولى لها إلى الخارج، لإعادة إطلاق الشراكة بين البلدين على خلفية ما شهدته العلاقات السياسية والدبلوماسية من مد وجزر خلال السنوات الأخيرة بسبب مسائل خلافية بشأن مواقف ماكرون من الماضي الاستعماري والتأشيرات والهجرة غير الشرعية.

استعادة وتيرة العلاقات المشتركة بين الجزائر وفرنسا

واليوم في ظل أزمة الطاقة بأوروبا مع نقص الإمدادات الروسية تجد باريس في الملف منفذًا لاستعادة وتيرة العلاقات المشتركة إلى سابق عهدها، لا سيما وأنها خسرت نفوذها التجاري في الجزائر لصالح الصين منذ العام 2012، كما فقدت موطئ قدمها في ليبيا، وطُردت من مالي في مقابل تمدد روسيا وتركيا.

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وستكون رئيسة الوزراء الفرنسية في زيارة يومي الأحد والإثنين، مرفوقة بـ16 وزيرًا، أي ما يقارب نصف أعضاء حكومتها. ومن المقرر أن يبحث الوفد الفرنسي مع نظرائهم في الجزائر قضايا الوضع في الساحل ومالي والانقلابات العسكرية في عدة بلدان أفريقية والتطورات في ليبيا، إلى جانب الملفات الاقتصادية والأمنية.

مباحثات جزائرية - فرنسية حول الوضع في ليبيا

وحضر الملف الليبي وفق وزارة الخارجية الجزائرية في الدورة الثامنة للمشاورات السياسية الجزائرية - الفرنسية التي انعقدت بباريس قبل أيام على مستوى الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية برئاسة عمار بلاني مناصفة مع الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية آن ماري ديكوت.

وشكلت المشاورات مناسبة للتطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصًا الملف الليبي ومسألة الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل ومالي، إضافة إلى قضايا أخرى.

تباين في موقف الجزائر وفرنسا بشأن الوضع في ليبيا

ويشهد ملف الأزمة الليبية تباينًا في المواقف بين الجزائر وباريس بشأن حدود الانخراط في تسوية النزاع سياسيًا عبر دعم إحدى الحكومتين، حيث تبرز محاولات الدولتين تعزيز حضورهما في الملف الليبي لكن تعد الجزائر من البلدان القليلة التي تعترف صراحة بشرعية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومن خلالها تعمل على تقوية علاقاتها وتعزيز نفوذها الاقتصادي في غرب البلاد.

أما باريس فقد اتجهت نحو تعزيز حضورها في ليبيا عبر دعم الحكومة المكلفة من طرف مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، خاصة وأن مساعيه الأخيرة للتسلل إلى العاصمة طرابلس جاءت بتنسيق ودعم فرنسي وفق تقارير فرنسية.