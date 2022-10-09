تفجير لغم بحري من مخلفات الحرب العالمية الثانية بمنطقة النقازة غرب الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، تفجير لغم بحري من مخلفات الحرب العالمية الثانية وذلك بمنطقة النقازة غرب مدينة الخمس أمس السبت، بحضور رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ اللواء مهندس رضا عيسى.

وأشارت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن هذا اللغم هو الثاني الذي جرى تفجيره من قبل مجموعة العمليات الخاصة التابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ - القطاع الأوسط».

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وأكدت رئاسة الأركان العامة تفجير لغمين بحريين من 7 ألغام بحرية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، جرى صدها بعد عمليات رصد وبحث، منوهة بأنه «جاري تثبيتها»، استعدادًا لتفجيرها في وقت لاحق.

مسؤولو القوات البحرية أثناء متابعة تفجير اللغم البحري بمنطقة النقازة غرب الخمس، السبت 8 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)

مسؤولو القوات البحرية أثناء متابعة تفجير اللغم البحري بمنطقة النقازة غرب الخمس، السبت 8 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)

موقع تفجير اللغم البحري بمنطقة النقازة غرب الخمس، السبت 8 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)

مسؤولو القوات البحرية أثناء متابعة تفجير اللغم البحري بمنطقة النقازة غرب الخمس، السبت 8 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)

مسؤولو القوات البحرية أثناء متابعة تفجير اللغم البحري بمنطقة النقازة غرب الخمس، السبت 8 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)

بقايا اللغم البحري الذي جرى تفجيره بمنطقة النقازة غرب الخمس، السبت 8 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)