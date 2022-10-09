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الزروق: صيانة وتجهيز مقر حامية بني وليد قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 01:19 مساء
الزروق: صيانة وتجهيز مقر حامية بني وليد قريبا
آمر حامية بني وليد العسكرية العميد محمد الزروق خلال زيارة المقرين الجديدين للحامية، (وال)
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أجرى آمر حامية بني وليد العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لقوات حكومة الوحدة الوطنية، العميد محمد الزروق، زيارة تفقدية خلال اليومين الماضيين للمقرين اللذين خصصهما المجلس التسييري المردوم لصالح الحامية، وأكد أنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات في الفترة القريبة المقبلة، بشأن الصيانة والتجهيز.

خطة رئاسة أركان الوحدة الوطنية
وأكد آمر الحامية أن «رئاسة الأركان العامة تعمل وفق خطة استراتيجية على بناء وتطوير البنية التحتية للوحدات العسكرية، بما يعزز من جاهزيتها لبسط هيبة الدولة وحفظ الأمن»، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

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- اتفاق على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون ببني وليد 
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رافق العميد في زيارته، مساعد آمر الحامية العقيد ميلاد فرج ميلاد، وعميد بلدية المردوم د. عبدالله بوشناف، وعدد من ضباط وضباط الصف بالحامية، وجمع من مديري القطاعات وأعيان وشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني ببلديتي المردوم وبني وليد.

وفي سبتمبر الماضي، بحث آمر حامية بني وليد، خلال اجتماع عقده مع مدير النيابة العسكرية وعدد من الضباط توحيد الجهود واحتياجات الوحدات العسكرية من أجل تعزيز الأمن بالمدينة، وفق ما أعلنته رئاسة الأركان العامة في طرابلس.

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