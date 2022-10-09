حكومة باشاغا تسلم سيارات إلى جهاز الحرس البلدي بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أشرف وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي، اليوم الأحد، على استلام جهاز الحرس البلديعددًا من المركبات الآلية التي وفرتها لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية.

حماية المواطن من المخاطر

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة، أكد الوزير، بصفته عضو لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية، في كلمة أن «هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية ومن اللجنة التي يرأسها نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني، تأتي في إطار الاهتمام بالأجهزة والمؤسسات التي تقع على عاتقها مسؤولية حماية المواطن من المخاطر».

وأشار سامي الضاوي إلى أن «السلع الغذائية من أهم المخاطر التي تحتاج إلى رقابة مستمرة من قبل جهاز الحرس البلدي».

وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا خلال تسليم المركبات الآلية للحرس البلدي في المنطقة الشرقية، 9 أكتوبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا خلال تسليم المركبات الآلية للحرس البلدي في المنطقة الشرقية، 9 أكتوبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا خلال تسليم المركبات الآلية للحرس البلدي في المنطقة الشرقية، 9 أكتوبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)