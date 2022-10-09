Atwasat

الأرصاد: البحر خفيف الموج على ساحل البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 09:01 صباحا
الأرصاد: البحر خفيف الموج على ساحل البلاد
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليببا اليوم الأحد 8 أكتوبر 2022. (أرشيفية)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج على ساحل البلاد، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت 
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و 1 متر.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق 
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا على أقصى الساحل الشرقي.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
هل سيجدد الأخضر تأهله على حساب ممثل الكرة التنزانية؟

هل سيجدد الأخضر تأهله على حساب ممثل الكرة التنزانية؟
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الشارف لـ«بوابة الوسط»: قريبا فروع في ليبيا لأكاديمة «Coerver» الدولية لكرة القدم

الشارف لـ«بوابة الوسط»: قريبا فروع في ليبيا لأكاديمة «Coerver» الدولية لكرة ...
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية

عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل

فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا عن مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا: لا تمثل ليبيا.. ولن ترى النور
باشاغا عن مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا: لا تمثل ليبيا.. ولن ترى...
باشاغا: علاقاتي طيبة مع مراكز القوى في طرابلس ومصراتة.. و«قوى خارجية» منعتنا من دخول العاصمة
باشاغا: علاقاتي طيبة مع مراكز القوى في طرابلس ومصراتة.. و«قوى ...
باشاغا يحدد أولويات حكومته.. وموقفها من مصر وقطر وأميركا وروسيا والإمارات
باشاغا يحدد أولويات حكومته.. وموقفها من مصر وقطر وأميركا وروسيا ...
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت ...
الدبيبة: ليبيا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا
الدبيبة: ليبيا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
الأرصاد: البحر خفيف الموج على ساحل البلاد
الأرصاد: البحر خفيف الموج على ساحل البلاد...
الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا...
باشاغا يوضح موقفه من حفتر وعقيلة والمشري.. ويرد على نورلاند
باشاغا يوضح موقفه من حفتر وعقيلة والمشري.. ويرد على نورلاند...
الدبيبة: ليبيا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا
الدبيبة: ليبيا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا...
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط