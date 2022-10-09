الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا مستقرا على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة معتدلة تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، ولاتتجاوز 23 درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر، بينما تسجل ارتفاع تدريجي على مناطق الشمال الغربى بداية من يوم الغد.

ومن المتوقع، وفق النشرة الصادرة عن المركز، أن تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الساحل الشرقي واحتمال ظهور ضباب الليلة وصباح غد على مرتفعات الجبل الأخضر.

ويستمر الاستقرار في الطقس خلال اليومين المقبلين.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، وتسجل إرتفاعا تدريجيا من يوم غد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.