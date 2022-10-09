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باشاغا يحدد أولويات حكومته.. وموقفها من مصر وقطر وأميركا وروسيا والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 12:08 صباحا
باشاغا يحدد أولويات حكومته.. وموقفها من مصر وقطر وأميركا وروسيا والإمارات
باشاغا خلال مقابلة خاصة مع قناة «الوسط»، 8 أكتوبر 2022. (صورة من فيديو)
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حدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ثلاثة ملفات كأولويات لحكومته تشمل الصحة والتعليم ودعم البلديات.

وقال باشاغا خلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط (wtv) أجراها الإعلامي معتز قادر بوه، اليوم السبت، إن حكومته ستركز كذلك على دعم البنية التحتية وقطاع الزراعة منبها إلى قرار دعم مربي المواشي ماديا.

وبالنسبة لملف التعليم، أوضح باشاغا إنه لن يكون هناك «منهجين تعليميين» في ليبيا، مشيرا إلى تواصل وزارة التعليم في حكومته مع جميع الإدارات التعليمية في كل ربوع ليبيا من أجل التنسيق. وشدد باشاغا في ذات السياق على ضرورة طباعة الكتاب المدرسي محليا وإعطاء الفرصة لأصحاب المطابع في ليبيا.

باشاغا: هناك حظر دولي ضد وزراء حكومتي
وردا على الانتقادات الموجهة إلى وزارة الخارجية في حكومته، قال باشاغا إن الوزارة تقوم بعملها على أكمل وجه في الحدود المتاحة، مضيفا: «دوليا هناك اعتراف بي وليس بحكومتي.. هناك حظر دولي بعدم التعامل مع وزراء حكومتي»، ومضى متابعا: «لكن هناك انفراج في الموقف الدولي قريبا».

وعن هذا الحظر، قال باشاغا إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «شككت» في نزاهة التصويت على الحكومة داخل مجلس النواب، ومن هنا «جاءت المشاكل الدولية»، لكنه شدد على أن اعتماد حكومته داخل البرلمان شرعيا بنسبة 100%، وأن المجتمع الدولي «سيعترف بها» مستقبلا.

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وووصف باشاغا علاقته بمصر وقطر والولايات المتحدة وروسيا بـ«الممتازة»، فيما أوضح عدم وجود اتصالات قوية مع الإمارات والسعودية، مؤكدا أن حكومته ترحب بأي دعم دون أن تدخل في الصراعات والمناكفات الدولية.

وبشأن تلقي حكومته دعوة للمشاركة في القمة العربية في الجزائر، قال باشاغا: «لم نتلقى أى دعوة بالخصوص وإذا تلقينا أي دعوة سنرحب بها».

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