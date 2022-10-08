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باشاغا: علاقاتي طيبة مع مراكز القوى في طرابلس ومصراتة.. و«قوى خارجية» منعتنا من دخول العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 11:36 مساء
باشاغا: علاقاتي طيبة مع مراكز القوى في طرابلس ومصراتة.. و«قوى خارجية» منعتنا من دخول العاصمة
باشاغا خلال مقابلة خاصة مع قناة «الوسط»، 8 أكتوبر 2022. (صورة من فيديو)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن «لديه علاقات طيبة مع مراكز القوى في طرابلس ومصراتة» وإن تحالفاته في الغرب الليبي «لم تقل بل زادت»، متهما «قوى خارجية» لم يسمها بالوقوف «سدا منيعا» دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها.

وأكد باشاغا خلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط (wtv) أجراها الإعلامي معتز قادر بوه، اليوم السبت، إن حكومته جرى إنتاجها لتكون «حكومة ليبيا» وتمارس مهامها من طرابلس، معتبرا أن بدء الحكومة عملها في بنغازي وسرت «لن يؤثر» على عملها.

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ومضى موضحا «صبرنا كثيرا لتوفر الظروف لممارسة الحكومة عملها في العاصمة وحرصنا على عدم إراقة دماء وحاولنا الدخول بطرق سلمية وجرى صدها من قبل مجموعات.. وتوصلنا إلى أن الوقت غير مناسب لممارسة عملنا من طرابلس»، وأضاف: «نهدف لتقديم الخدمات للمواطنين من أي مكان ولكل مكان، ونستهدف وقف انهيار الدولة وإصلاح البنية التحتية».

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