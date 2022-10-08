باشاغا عن مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا: لا تمثل ليبيا.. ولن ترى النور

القاهرة - بوابة الوسط

رفض رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ونظيرتها التركية، مؤكدا أن هذه المذكرة «لا تمثل ليبيا ولن ترى النور».

وقال باشاغا خلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط (wtv) أجراها الإعلامي معتز قادر بوه، اليوم السبت، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «ليس من حقها» توقيع اتفاقيات في ضوء «انتهاء ولايتها وشرعيتها» معتبرا أن مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف المادة «10» من الاتفاق السياسي في جنيف.

- اضغط هنا لمشاهدة المقابلة

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع تركيا «أعطت امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية»، مقارنة مع الاتفاقية الليبية-التركية الموقعة في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة التي «أضافت مساحات كبيرة للمياه الإقليمية الليبية».