ضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، ضبط مواد غذائية ولحوم بيضاء منتهية الصلاحية وخضراوات تالفة خلال جولة تفتيشية في سرت.

وشارك في الجولة مفتشو مركز الرقابة علي الأغدية والأدوية في سرت، رفقة الحرس البلدي بالمدينة، وشملت الجولة محلات المواد الغدائية والخضراوات؛ للتأكد من مدى مطابقتها المواصفات والاشتراطات الصحية.

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ولاحظ مفتشو المركز عمل بعض المحلات دون ترخيص، ليتقرر إحالة تقرير بالخصوص إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات القفل القانونية اللازمة.