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صيانة محطة كهرباء «قمينس» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 10:30 مساء
صيانة محطة كهرباء «قمينس» في بنغازي
من أعمال صيانة محطة كهرباء «قمينس» في بنغازي، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء صيانة روتينية لمحطة «قمينس» جهد «30 /11 ك. ف» في بنغازي.

وأجرت الصيانة فرقة الصيانة بإدارة الجهد المتوسط بنغازي مكتب الصيانة الكهربائية والميكانيكية، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وفي وقت سابق اليوم، أجرت فرقتا الكوابل والتركيبات بدائرة توزيع جنوب مصراتة أعمال صيانة واسعة لمكونات شبكة التوزيع؛ تفاديًا لتذبذب التيار الكهربائي. وشملت الأعمال صيانة «خط 11 ك.ف» وتنفيذ وصلات حرارية، وكذلك صيانة علب توزيع، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

كما أجرى فنيو مكتب الصيانة السريعة «الجمهورية» بدائرة توزيع طرابلس المركز تنطيف وصيانة محول «ميغا» فى محطة القيادة الخارجية، وإعادة كبس براغي المحول من جهة الضغط العالي والكشف على الزيت وأملاح الرطوبة.
 

من أعمال صيانة محطة كهرباء «قمينس» في بنغازي، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة محطة كهرباء «قمينس» في بنغازي، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة محطة كهرباء «قمينس» في بنغازي، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة محطة كهرباء «قمينس» في بنغازي، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة محطة كهرباء «قمينس» في بنغازي، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة محطة كهرباء «قمينس» في بنغازي، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
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