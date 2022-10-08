الدبيبة في ذكرى تأسيس الشرطة: المؤسسة الأمنية بخير.. ولن نتوقف عن دعمها (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن المؤسسة الأمنية «بخير بعزم قياداتها وأفرادها» وذلك في كلمة لمناسبة الذكرى 58 لتأسيس الشرطة الليبية.

ونظمت وزارة الداخلية احتفالية لمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة بساحة ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس، شارك فيها وزراء الداخلية المكلف بدر الدين التومي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعدل حليمة البوسيفي، ورؤساء عدد من الأجهزة الأمنية، وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وفي كلمته قال الدبيبة إن «إحياء ذكرى تأسيس الشرطة فرصة للتأكيد للجميع أن المؤسسة الأمنية بخير بعزم قياداتها وأفرادها»، وترحم «على أبناء المؤسسة الأمنية الذين استُشهدوا وهم يؤدون واجبهم»، مؤكدًا أن الحكومة «لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم».



من احتفالية ذكرى تأسيس الشرطة في طرابلس، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)

من احتفالية ذكرى تأسيس الشرطة في طرابلس، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)

من احتفالية ذكرى تأسيس الشرطة في طرابلس، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)

من احتفالية ذكرى تأسيس الشرطة في طرابلس، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)

من احتفالية ذكرى تأسيس الشرطة في طرابلس، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)

من احتفالية ذكرى تأسيس الشرطة في طرابلس، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)

من احتفالية ذكرى تأسيس الشرطة في طرابلس، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)

من احتفالية ذكرى تأسيس الشرطة في طرابلس، 8 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة)