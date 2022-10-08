افتتاح مركز شرطة جنوب سرت

القاهرة - بوابة الوسط

جرى افتتاح مركز شرطة جنوب سرت، اليوم السبت، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى 58 لتأسيس الشرطة الليبية.

وحضر مراسم الافتتاح عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير أمن سرت اللواء مختار أبوسبيحة، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعدد من مسؤولي القطاعات والشركات الخدمية بالمدينة، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية وزارة الداخلية بحكومته بالذكرى 58 لتأسيس الشرطة الليبية.

وقال الدبيبة، في كلمته بالمناسبة، إن إحياء ذكرى تأسيس الشركة فرصة لنقول للجميع إن المؤسسة الأمنية بخير، داعين رجال الشرطة إلى الحرص على أمن البلاد والشعب.



افتتاح مركز شرطة جنوب سرت، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)

افتتاح مركز شرطة جنوب سرت، 8 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)