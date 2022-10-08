السفارة الليبية في واشنطن تحدد موعد فتح منظومة إصدار الجوازات

القاهرة - بوابة الوسط

حددت السفارة الليبية في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل، موعدًا لفتح منظومة الحجز لإصدار الجوازات، على ما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب السبت، إن الحجز سيكون عبر موقع السفارة الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.embassyoflibyadc.org/5-6.jujill/clan./، فيما تكون عملية تصوير المواطنين في المقر الواقع في «5881 Leesburg Pike Falls Church, VA 22041».

وقالت الوزارة إن ذلك جاء بتعليمات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ومتابعتها لأحوال الجالية الليبية في الخارج عن طريق حث كل السفارات والقنصليات الليبية؛ لتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين، ومتابعتها شخصيًا موضوع إصدار الجوازات عبر إرسال منظومات التصوير.

مسؤولون بالسفارة الليبية لدى واشنطن، 8 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)