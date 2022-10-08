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«الكهرباء»: صيانة واسعة لمكونات شبكة التوزيع جنوب مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 07:34 مساء
«الكهرباء»: صيانة واسعة لمكونات شبكة التوزيع جنوب مصراتة
من أعمال صيانة مكونات شبكة التوزيع جنوب مصراتة، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
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أجرت فرقتا الكوابل والتركيبات بدائرة توزيع جنوب مصراتة، اليوم السبت، أعمال صيانة واسعة لمكونات شبكة التوزيع؛ تفاديًا لتذبذب التيار الكهربائي.

وشملت الأعمال صيانة «خط 11 ك.ف» وتنفيذ وصلات حرارية، وكذلك صيانة علب توزيع، وفق بيان صادر عن الشركة العامة للكهرباء.

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إلى ذلك، أجرى فنيو مكتب الصيانة السريعة «الجمهورية» بدائرة توزيع طرابلس المركز، السبت، تنطيف وصيانة محول «ميغا» فى محطة القيادة الخارجية، وإعادة كبس براغي المحول من جهة الضغط العالي والكشف على الزيت وأملاح الرطوبة.

من أعمال صيانة مكونات شبكة التوزيع جنوب مصراتة، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة مكونات شبكة التوزيع جنوب مصراتة، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة مكونات شبكة التوزيع جنوب مصراتة، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة مكونات شبكة التوزيع جنوب مصراتة، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة مكونات شبكة التوزيع جنوب مصراتة، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة مكونات شبكة التوزيع جنوب مصراتة، 8 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
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